Campionato Primavera, il pronostico di Frosinone-Juventus

Giornata importante per la Juve Primavera che oggi affronta in trasferta il Frosinone, a tre punti in classifica dai bianconeri: si tratta di uno scontro diretto fondamentale in ottica playoff. I ragazzi di Montero sabato hanno battuto 2-1 il Napoli ma fuori casa non vincono dal 16 febbraio, 1-0 sul campo dell’Udinese (retrocessa).