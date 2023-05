Super Lig, statistiche e pronostico di Karagumruk-Adana Demirspor

All' Ataturk Olimpyat di Istanbul scendono in campo il Karagumruk e l' Adana Demirspor . Tra le due squadre soltanto quella ospite ha ancora qualcosa da chiedere a questo campionato. I padroni di casa al momento navigano tranquilli nella parte centrale della classifica con 44 punti mentre la formazione ospite sogna ancora una difficile ma non impossibile qualificazione europea (l' Adana Demirspor a 5 giornate dal termine del torneo si trova a -8 dal terzo posto).

Numeri alla mano c'è da segnalare che il Karagumruk in casa ha ottenuto gli stessi risultati dell'Adana Demirspor in trasferta (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) con l'unica differenza che i rossoneri in casa vantano 33 reti all'attivo e 28 al passivo mentre l'undici di Vincenzo Montella in trasferta ha segnato e subito 23 gol.

Molte reti in vista ad Istanbul

La partita promette spettacolo, per le quote Goal (in lavagna a circa 1.37) e Over 2,5 (proposto mediamente a 1.40) si lasciano preferire su No Goal e Under 2,5 (il Karagumruk davanti al proprio pubblico ha terminato soltanto 4 match con meno di 2,5 reti al 90').

La formazione ospite parte leggermente con i favori del pronostico (a 2.05) ma se si vogliono correre meno rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5.