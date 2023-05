Pronostici Europa League, Bayer-Roma: l'Under 2,5 a 1.65

Tra la Roma e la seconda finale europea in due anni c'è un ultimo ostacolo, il Bayer Leverkusen. Tedeschi battuti 1-0 all'Olimpico con gol di Bove, poi i giallorossi hanno collezionato un altro clean sheet in campionato a Bologna (0-0) mentre il Bayer non è andato oltre l'1-1 contro lo Stoccarda nell'ultima giornata di Bundesliga.

Bayer Leverkusen-Roma, fai il tuo pronostico

Le quote sorridono ai tedeschi

Il Bayer è alla quarta gara di fila senza vittoria, in precedenza invece era rimasto imbattuto nelle precedenti 14 partite disputate. In casa i tedeschi sono comunque temibili avendo in pugno scalpi illustri come quelli di Lipsia e Bayern.

La Roma sta navigando in acque agitate causa stanchezza e infortuni, nelle ultime tre euro trasferte (Salisburgo, Real Sociedad e Feyenoord) Pellegrini e compagni non hanno mai segnato e, verosimilmente, alla BayArena non si vedrà una Roma arrembante ma guardinga e pronta a colpire se i tedeschi presteranno il fianco.

Per le quote il Bayer è favorito nella scommessa sull'1X2 finale: segno 1 a 2.10, la X sale a 3.35 e il 2 a 3.80. Sul Goal/No Goal i bookie sono "nel mezzo" mentre l'Under 2,5, a 1.65, risulta più appoggiato rispetto all'Over.

Valutazione condivisibile alla luce dei dati sopra riportati. Importante per la Roma trovare almeno una rete in Germania, il Multigol Ospite 1-2 a 1.55 può meritare un tentativo.