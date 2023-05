Conference League, pronostico Basilea-Fiorentina: da provare il "2" al 90'

Ci sono ancora almeno 90 minuti da giocare per una Fiorentina che si presenta in Svizzera dopo aver perso la semifinale d'andata di Conference League al " Franchi " contro il Basilea . La " Viola " dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo grazie a un gol di Cabral arrivato al minuto 25 si è fatta prima raggiungere e poi sorpassare dalle reti avversarie siglate da Diouf (71°) e Amdouni (93°). La squadra allenata da Vincenzo Italiano ora ha assolutamente bisogno di una vittoria per raggiungere la finale del torneo.

Una vittoria in trasferta che i toscani hanno sempre centrato nei tre turni precedenti. La Fiorentina dopo aver battuto il Braga in Portogallo per 4-0 (sedicesimi) è riuscita a vincere sia sul campo del Sivasspor (ottavi) che sul campo del Lech (quarti) per 4-1.

Il Basilea invece in casa dai sedicesimi in poi dopo aver mantenuto la propria porta inviolata contro il Trabzonspor (2-0) ha incassato ben 2 reti sia contro lo Slovan Bratislava (2-2) che contro il Nizza (2-2).

Nonostante il risultato dell'andata le quote credono ancora nella Fiorentina, il segno 2 è in lavagna mediamente a 1.75 mentre la doppia chance 1X si gioca a circa 2.05. La "Viola" per evitare i tempi supplementari dovrà battere la compagine svizzera con almeno due gol di scarto, l'Over 1,5 Ospite al "St. Jakob-Park" moltiplica la posta per 1.70 mentre la "combo" 2+Over 1,5 è proposta a 2.05.