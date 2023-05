Pronostico Az Alkmaar-West Ham, le statistiche dell'incontro

Un pò come accaduto al " Franchi " di Firenze anche al " London Stadium " la squadra che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo ha poi perso l'incontro nella ripresa. In questo caso il West Ham è riuscito a battere in casa l' Az Alkmaar per 2-1 dopo aver chiuso la prima frazione di gara sul punteggio di 0-1.

All'AFAS Stadion ora può veramente accadere di tutto, gli olandesi in questa stagione hanno fatto registrare degli ottimi risultati davanti al proprio pubblico. In campionato l'Az Alkmaar occupa il 4° posto in classifica con soltanto due sconfitte rimediate in casa (9 vittorie e 5 pareggi nelle restanti 14 gare interne) mentre in Conference League dagli ottavi in poi ha prima battuto la Lazio per 2-1 e poi l'Anderlecht per 3-0.

Il West Ham nelle precedenti due trasferte del torneo invece ha prima vinto per 2-0 sul campo dell'Aek Larnaca e poi ha pareggiato per 1-1 in Belgio contro il Gent.

Mentre il West Ham potrebbe pensare di giocare per il pareggio l'Az Alkmaar scenderà in campo per trovare il prima possibile il gol del vantaggio. Con la spinta del pubblico amico gli olandesi potrebbero riuscire a segnare la prima rete dell'incontro, il "Segna Gol 1: Team 1" moltiplica la posta per 1.95.