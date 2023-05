Pronostico Genoa-Bari, X o Goal a quota 1.55

Una sfida di cartello che vale come un'amichevole. Può sembrare un paradosso ma è così. Il Genoa di Gilardino è certo del secondo posto con promozione in Serie A già acquisita e Bari terzo con qualsiasi risultato a Marassi , il che significa semifinale playoff per la squadra di Mignani .

Genoa-Bari, fai il tuo pronostico

Statistiche e consigli

Parola alle statistiche. In casa il Genoa ha fatto registrare 14 volte sia il No Goal che l'Under 2,5 in 18 partite. Marassi blindato con ben 13 partite chiuse senza reti al passivo. Di contro, il Bari è la compagine con più punti all'attivo in trasferta dove Cheddira e compagni hanno perso solo tre volte per 1-0 contro Frosinone, Palermo e Ternana.

Di motivazioni reali non ce ne sono, se non quella di chiudere in bellezza. Da provare l'esito Multichance X o Goal a quota 1.55, tenendo presente un dato che dà la misura dello strapotere ligure al Ferraris. Solo il Parma, in 18 partite, ha segnato contro i rossoblù nella prima frazione di gioco.