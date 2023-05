Sfida playoff Reggina-Ascoli, statistiche e pronostico

Reggina e Ascoli scendono in campo venerdì sera con la consapevolezza che vincere potrebbe non bastare per centrare i playoff .

Reggina-Ascoli, fai il tuo pronostico

Reggina... regina dell'Over 2,5

Dopo il Perugia la Reggina di Inzaghi è la squadra che ha perso più partite in campionato, tra i particolari "primati" di marca calabrese va segnalato quello relativo al numero di Over 2,5 collezionati in Serie B: 21.

L' Ascoli di Breda sbarca al Granillo con quattro esiti Goal in scia, da segnalare che nelle ultime sette partite disputate dai marchigiani il segno 2 non si è mai visto né a metà gara né al 90'.

Come detto il pareggio non serve a nessuno e questo dovrebbe favorire un certo "movimento" in termini realizzativi. Il Goal vale 1.77 e ci può stare, in alternativa occhio alla combo 1X più Over 1,5.

L'assenza dell'1-1 dal ruolino di marcia casalingo degli amaranto è un motivo in più per tenere d'occhio questo tipo di opzione.