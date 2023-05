Serie A, pronostico e numeri di Sassuolo-Monza

Il programma della terz'ultima giornata di Serie A si apre al " Mapei Stadium " di Reggio Emilia con la sfida tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e il Monza di Raffaele Palladino . L'undici neroverde la scorsa settimana ha perso per 4-2 sul campo dell' Inter (3ª sconfitta nelle ultime 5 gare) mentre i biancorossi si presentano all'appuntamento dopo aver battuto il Napoli in casa per 2-0. Il successo contro i partenopei di Luciano Spalletti ha sancito il 7° risultato utile consecutivo da parte del Monza .

Le statistiche e le quote del match

Entrambe le squadre essendo già salve e senza più obiettivi non penseranno di certo a difendere lo "0-0", Goal e Over 2,5 potrebbero rispondere "presente" al termine della seconda frazione di gara. Per le quote è il Sassuolo a partire leggermente con i favori del pronostico (il segno 1 è offerto mediamente a 2.20) ma occhio a non trascurare quel segno 2 (a 3.25) che nel ruolino di marcia di Berardi e compagni manca all'appello da ben 9 giornate consecutive. In questa stagione il risultato esatto centrato per più volte dal Monza in trasferta è stato l'1-1 (lo stesso del match d'andata), la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5 moltiplica la posta per circa 2.10.