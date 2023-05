Pronostici e scommesse sulla Serie A, Atalanta favorita sul Verona

Una, l’Atalanta, gioca per conquistare un posto in Europa e l’altra, il Verona, scende in campo per non retrocedere. La sfida di Bergamo proposta dal terz’ultimo turno di Serie A risulta per questo al cardiopalma con i nerazzurri, reduci da due ko di fila, che hanno ancora pochi colpi da sparare per raggiungere (a questo punto più probabilmente) l’Europa League e l’Hellas che, terz’ultimo con lo Spezia, è sull’orlo del precipizio che porta alla B.