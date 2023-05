Pronostici 36ª giornata di Serie A, ecco tutti i consigli di Pengwin

Grande esperto e appassionato di calcio e pronostici , Pengwin è uno dei principali punti di riferimento nel panorama dei tipster . Sul suo profilo Instagram lo seguono circa 825 mila followers , numeri che parlano da soli. Anche per la 36ª giornata di Serie A Pengwin scende in campo con le sue accurate analisi e i suoi consigli , eccoli nel dettaglio.

Alle 18 di domani è in programma la sfida tra Napoli e Inter, con i partenopei intenzionati a vendicare la sconfitta dell’andata a San Siro.

Napoli: già caos dopo lo Scudetto?

Negli ultimi giorni si susseguono le voci di una possibile rottura tra De Laurentiis e Luciano Spalletti. La squadra azzurra nell’ultimo periodo sembra aver un po’ staccato (comprensibilmente) la spina e nell’ultimo turno ha perso contro il Monza per 2-0. Contro l’Inter è arrivata la prima sconfitta dei partenopei in questo campionato, pertanto Osimhen e compagni avranno certamente voglia di rivalsa. In questa settimana l’Inter di Inzaghi si è garantita un posto per Istanbul dove il 10 giugno affronterà il Manchester City nella finale di Champions League. La squadra nerazzurra ora vuole blindare un posto tra le prime quattro per gestire poi le energie nelle ultime due giornate di campionato. La scorsa settimana Dzeko e compagni hanno vinto per 4-2 contro il Sassuolo. In campo va praticamente il meglio del nostro campionato, pertanto è lecito aspettarsi occasioni da gol da una parte e dall’altra. Il Napoli proverà a vincere, l’Inter dal canto suo vuole continuare a spingere sull’acceleratore. Per questa ragione la scelta del pronostico ricade sull’esito Goal.

Milan, resettare tutto

Momento davvero complicato per il Milan di Pioli, ko a La Spezia ed eliminata dalla Champions per mano dei cugini nerazzurri. Samp già retrocessa ma col desiderio di chiudere la stagione nel modo più dignitoso possibile. La scelta per questo incontro è una combo: 1+Multigol 2-5, puntando sulla voglia di rivalsa dei rossoneri che hanno bisogno di un acuto in questo finale.

Roma, rincorsa Champions difficile

Alle 18.30 di lunedì la Roma sfida la Salernitana. Morale alto in casa giallorossa per aver raggiunto la finale di Europa League contro il Siviglia. In campionato la risalita verso il quarto posto si presenta difficile ma Mourinho vuole provarci. La spinta dell'Olimpico può dare una mano ai capitolini, contro una Salernitana praticamente salva grazie all'ottimo lavoro di Paulo Sousa. Per questa sfida il consiglio è di puntare sul segno 1 della Roma.

