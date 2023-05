Scommesse Serie A, Torino-Fiorentina, ok il segno 1 al 90'

C'è di nuovo una squadra italiana in finale di Conference League . Questa volta non è la Roma (i giallorossi quest'anno si giocano l' Europa League con il Siviglia ) ma è la Fiorentina di Vincenzo Italiano che grazie a un gol di Barak è riuscita a eliminare il Basilea ai tempi supplementari.

La "Viola" dopo aver battuto gli svizzeri torna a giocare in campionato sul campo di un Torino che non ha mai vinto nei precedenti 5 match disputati davanti al proprio pubblico. Nel dettaglio i granata hanno fatto registrare due pareggi per 1-1 con Salernitana e Monza e tre sconfitte con Napoli (4-0), Roma (1-0) e Atalanta (2-1).

Stanchezza "Viola", granata favoriti

Le quote di questo incontro però non sembrano tenere conto degli ultimi risultati ottenuti in casa dal Torino. La Fiorentina potrebbe accusare un pò di stanchezza, il segno 1 è in lavagna a circa 1.90 mentre il Multigol Casa 1-2 moltiplica la posta per 1.55.

Da valutare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Goal al termine del secondo tempo di gioco.