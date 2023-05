Serie A, ecco il pronostico di Udinese-Lazio

Un quarto posto da blindare, questo è l'obiettivo di una Lazio che domenica sera si appresta a giocare in trasferta sul campo dell' Udinese . La squadra di Maurizio Sarri si presenta alla " Dacia Arena " con la consapevolezza di avere la seconda miglior difesa esterna del torneo, Provedel e compagni lontano dall' Olimpico viaggiano a una media di 0,7 reti subite a partita. I bianconeri di Andrea Sottil invece davanti al proprio pubblico si difendono con il "modulo" 3-6-1 (vittorie, pareggi e sconfitte ottenute in casa nel 2023).

Fai ora i tuoi pronostici!

Biancocelesti favoriti ma... scopri il pronostico

Osservando la classifica si nota subito che l'Udinese non ha più nulla da chiedere a questo campionato, un fattore che porterà i friulani a disputare questo incontro senza troppe pressioni sulle spalle. Le quote vedono la Lazio partire leggermente con i favori del pronostico, il segno 2 (esito che i bianconeri "ritardano" da ben 9 giornate consecutive) è in lavagna a circa 2.05 mentre il suo opposto moltiplica la posta mediamente per 3.60. Soltanto 4 delle 17 trasferte fin qui disputate da Immobile e soci sono terminate con meno di 1,5 reti al novantesimo, la "combo" X2+Over 1,5 è proposta a 1.60.