Empoli-Juventus, il pronostico: X2 più...

Situazione non semplice per la Juve , per via dell’eliminazione dall’ Europa League e per le note vicende “da tribunale”. Oggi al Castellani i bianconeri proveranno a far rispettare il pronostico che li vede favoriti contro un Empoli salvo grazie al pari acciuffato sul campo della Samp .

Empoli-Juventus, fai il tuo pronostico

Juventus, le statistiche dicono che in trasferta...

Le statistiche individuano nell’Under 2,5 un elemento in comune, la Vecchia Signora ha centrato questo esito in ben 14 delle 17 trasferte disputate. Occhio allo stesso tempo agli “zeri”: nessuna somma gol maggiore di 4 per l’Empoli in campionato, nessuna somma gol 4 per la Juve formato trasferta. All’andata finì 4-0 per la Juventus, che viste le proporzioni rappresenta la vittoria più rotonda dei bianconeri in questo campionato. Può essere opportuno, nell’occasione, orientarsi sulla combo X2+Multigol 2-4 a 1.73. Con la X2+Multigol 2-5 si scende (non di tanto) a quota 1.56.