Celta Vigo-Girona, quote e pronostico del match

La 36ª giornata di Liga si apre al " Balaidos " di Vigo . Un Celta posizionato al 14° posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione riceve un Girona che nel fine settimana ha ceduto la 7ª posizione (unica valida per partecipare alla prossima Conference League ) all' Athletic Bilbao dopo aver perso per 2-1 contro il Villarreal .

Partita importante per entrambe le squadre che hanno senza dubbio bisogno di tornare a conquistare i tre punti. Il Celta Vigo dopo aver battuto il 26 aprile scorso l'Elche (1-0) grazie a un gol messo a segno da Joseph Aidoo (al 90') ha sempre perso nelle successive 4 gare di campionato. Nel dettaglio la compagine allenata dal portoghese Carlos Carvalhal è stata sconfitta per tre volte in trasferta contro Villarreal (3-1), Getafe (1-0) e Athletic Bilbao (2-1) e per una volta in casa con il Valencia (2-1).

Il Girona a differenza del club galiziano non è di certo in crisi di risultati, la squadra biancorossa prima di perdere con il "Sottomarino Giallo" aveva fatto registrare 3 vittorie e 1 pareggio contro Real Madrid (4-2), Siviglia (2-0), Maiorca (2-1) e Real Sociedad (2-2).

Il Celta Vigo non ha mai pareggiato nelle precedenti 7 partite di Liga. Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei galiziani ma non si può escludere almeno una rete da parte di un Girona che ha perso solamente una delle ultime cinque trasferte disputate (1-0 con il Valladolid).