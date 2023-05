Pronostico Valladolid-Barcellona, aria di Over 2,5

Nel turno infrasettimanale di Liga il Barcellona campione di Spagna fa visita al pericolante Valladolid. Partita difficile per Los Pucelanos anche se, con l'obiettivo raggiunto, i blaugrana fanno un po' meno paura. Sabato, non a caso, un Barça meno affamato del solito ha perso 2-1 in casa contro la Real Sociedad.