Serie B, Sudtirol-Reggina: il pronostico della sfida del Druso

Sudtirol-Reggina, fai il tuo pronostico

Idea Multigol 2-3, la quota è conveniente



Cadendo a Modena il Sudtirol è scivolato dal quarto al sesto posto in classifica, perdendo così il privilegio di saltare questo insidioso turno preliminare. La Reggina invece ha chiuso in festa il campionato, grazie al gol di Canotto che ha piegato l'Ascoli regalando la post season a Pippo Inzaghi.

Quella calabrese è una vera mina vagante. Gli amaranto hanno chiuso la stagione con uno score di 17 vittorie, altrettante sconfitte e soli 4 pareggi: nessuno ha all'attivo meno "X" in campionato. Al contrario, il Sudtirol (con 16 segni X in 38 giornate) è una delle formazioni che più gradiscono la divisione della posta.

Le due compagini sono agli antipodi anche se si confrontano i dati relativi a Under/Over 2,5. Reggina da Over 2,5 in 21 occasioni, Sudtirol re dell'Under 2,5 con 28 uscite in 38 gare.

La squadra di Bisoli proverà a far valere il fattore campo come in occasione dello scontro diretto del 28 gennaio, vinto 2-1 dagli altoatesini. Più Under 2,5 che Over nelle previsioni dei bookie: il primo esito si gioca a 1.50, l'offerta per l'Over sale a 2.40.

Ultima curiosità. Il Sudtirol ha chiuso il campionato con prevalenza di somma gol 2 mentre per la Reggina è la somma gol 3 quella che è andata per la maggiore. Il Multigol 2-3, bancato a quota 2, sarebbe la perfetta via di mezzo.