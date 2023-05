Dopo il trionfo della scorsa settimana ecco i nuovi consigli dello Scomm

Sampdoria-Sassuolo

Dopo aver ritrovato il gol contro il Milan, Fabio Quagliarella può ripetersi nell’ultima gara casalinga della Sampdoria contro il Sassuolo (poi i blucerchiati chiuderanno a Napoli, squadra del cuore del capitano). Un sigillo sarebbe il modo migliore per ripagare il tifo di fede Doria per il tanto affetto ricevuto, nonostante la retrocessione in Serie B. Il Sassuolo non va certo a Marassi per difendersi e di spazi ne dovrebbe concedere. Fiducia al capitano blucerchiato, un suo gol in qualsiasi momento del match vale 2.50.

Salernitana-Udinese

Ha segnato contro l’Empoli, per poi vestire i panni di uomo assist contro Atalanta e Roma. Periodo di “bonus” per Piatek, che vuole realizzare la sua quinta rete in questo campionato con la maglia della Salernitana. I campani affrontano in casa l’Udinese e il centravanti polacco può andare a segno. Un’eventualità offerta al triplo della posta.

Inter-Atalanta

Per la terza volta in stagione Inter e Atalanta si trovano di fronte, trattasi di scontro diretto per la Champions League. La Dea fa all-in a San Siro e per cercare di sbancare il Meazza Gasperini dovrebbe fare affidamento (anche) sul suo diamante grezzo, Rasmus Hojlund. Il talento danese è tornato a festeggiare un gol contro il Verona, mancano ancora due reti per arrivare in doppia cifra. Hojlund che esulta nella Scala del calcio è un’ipotesi proposta a quota 3.50.

Spezia-Torino

Il suo ultimo gol in campionato risale all’8 aprile sulm campo della Fiorentina, poi è rimasto a secco nelle successive sette partite. M’Bala Nzola va a caccia del gol perduto contro il Torino, gara fondamentale per i liguri in chiave salvezza. L’attaccante angolano è andato a segno 13 volte in campionato, contro i granata si gioca marcatore a 2.75.

Verona-Empoli

Il Verona affronta la cruciale sfida con l’Empoli con tanti problemi legati alle assenze. La buona notizia per l’Hellas è che l’Empoli sbarca al Bentegodi senza motivazioni, avendo acquisito la salvezza al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro la Samp. Un po’ di verve nella delicata sfida con i toscani dovrebbe portarla Cyril Ngonge, arrivato nel mercato di gennaio dal Groningen. L’attaccante belga in questi mesi ha dimostrato di avere diversi colpinel suo repertorio ma a Zaffaroni interessa solo che la butti dentro. Sarà lui l’uomo della provvidenza per gli scaligeri? La sua quota da goleador “anytime” è pari a 3.