Serie A, le statistiche e il pronostico di Fiorentina-Roma

Penultimo match di campionato per Fiorentina e Roma che si affrontano in un match delicato ma, verosimilmente, più con la testa all’Europa che alla serie A. I viola sono infatti finalisti di Conference League mentre i giallorossi sono in attesa di disputare la finale di Europa League e, con questi traguardi all’orizzonte, in questa sfida ci potrebbe essere un minimo di strategia: cercare di ottenere il massimo con il minimo sforzo.

Il risultato più frequente

Per le quote il segno “1” gode di un pizzico di fiducia in più ma, a pensarci bene, anche con una vittoria la formazione di Italiano non migliorerebbe la sua posizione in classifica (ormai le posizioni che valgono una competizione europea sono impossibili da raggiungere). Allora, nell’ottica di risparmiare energie fisiche e mentali ecco materializzarsi il pareggio a metà gara ricordando che, per entrambe le squadre, il risultato finale di 1-1 è il più visto in stagione (sono 8 per la Fiorentina e 6 per la Roma).