Pronostico Lazio-Cremonese, le statistiche del match

Festa grande allo stadio Olimpico di Roma dove una Lazio matematicamente certa di partecipare alla prossima edizione della Champions League si prepara a ricevere una Cremonese già retrocessa. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha tutte le carte in regola per salutare con una vittoria il proprio pubblico, l'undici biancoceleste in questa stagione ha centrato per 10 volte su 18 il successo. Luis Alberto e compagni nelle restanti 8 gare interne hanno fatto registrare 4 pareggi e 4 sconfitte.

La Cremonese in trasferta ha conquistato soltanto 11 punti, fuori casa il club guidato dalle direttive di Davide Ballardini è riuscito a vincere soltanto contro la Sampdoria.

Lazio subito in vantaggio, scopri il pronostico

Quote alla mano il segno 1 non sembra in discussione. La vittoria della Lazio è in lavagna mediamente a 1.25 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 4.05. La possibilità che la compagine biancoceleste riesca a chiudere in vantaggio il primo tempo è proposta a 1.65.

La Cremonese lontano dai lidi amici ha chiuso ben 14 incontri su 18 con un minimo di 2 e un massimo di 4 reti al novantesimo. Da provare la "combo" 1+Multigol 2-4 al triplice fischio dell'arbitro.