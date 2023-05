Pronostico Sudtirol-Bari, partita a scacchi tra Bisoli e Mignani

Nord contro Sud, Bisoli contro Mignani, più semplicemente Sudtirol contro Bari. Stasera al Druso si gioca l'andata della prima semifinale playoff di Serie B . Gli altoatesini hanno eliminato la Reggina nel turno preliminare con una gara vista e rivista tante volte in stagione: solidità e cinismo, armi usate anche contro gli amaranto di Pippo Inzaghi usciti sconfitti per 1-0 da Bolzano.

Bari a segno da otto gare di fila

Dunque il Bari è avvisato. Il Sudtirol ha iniziato da dove aveva finito la regular season, nel segno dell'Under 2,5 che si era visto in ben 28 delle 38 partite disputate in campionato. Curiosità, 28 sono anche le reti segnate in trasferta dal Bari, score che fa dei pugliesi il miglior attacco esterno della cadetteria (insieme a quello del Frosinone).

Il "primato" di marca Sudtirol è più particolare ed è relativo ai pareggi ottenuti in casa, ben 10. E pareggio sarebbe stato anche contro il Bari se Morachioli, a tempo scaduto, non avesse gelato il Druso col suo guizzo lo scorso 10 aprile. Quello resta anche l'unico ko interno del Sudtirol nel 2023, a dimostrazione di quanto sia difficile battere l'undici di Bisoli, vero artefice di questo piccolo miracolo sportivo.

Il Bari ha il vantaggio di essere più riposato rispetto al Sudtirol, con Mignani che avrà studiato le opportune contromisure da adottare in questo primo round.

Da segnalare che i pugliesi sono sempre andati a segno nelle ultime otto partite disputate, di contro c'è un Sudtirol che come detto concede poco. Il pronostico di Sudtirol-Bari è l'esito Multigol Ospite 1-2.