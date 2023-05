Liga Profesional, Velez-River Plate: curiosità e pronostico del match

Velez-River Plate, fai il tuo pronostico

Velez "mister X"

Per il team allenato da Martin Demichelis questa sfida vuol dire quindi rivincita. Peccato che in trasferta le cose non stiano girando per il verso giusto, visto che il River viene da due pareggi e due sconfitte (tutti esiti Goal) tra campionato e Copa Libertadores dove, tra parentesi, la strada che porta agli ottavi è piuttosto in salita.

Velez “mister X” all’Estadio Josè Amalfitani: qui lo score recita due vittorie, ben sei pareggi e una sconfitta, datata 26 febbraio: 1-2 contro il Boca Juniors.

Curiosità. Il River nel corso di questo campionato non ha ancora mai collezionato la somma gol 4. Certo, non il più semplice degli esiti da pronosticare. La quota lo conferma: 6.75. Per non rischiare troppo è possibile orientarsi sul Multigol 2-4 che viene offerto a 1.55.