Playoff Serie B, Cagliari-Parma: quote, statistiche e pronostico

Una sfida dal profumo di Serie A che vale la finale promozione... in Serie A. Cagliari e Parma scendono in campo per l'andata delle semifinali playoff , i sardi nel turno preliminare hanno eliminato un orgoglioso Venezia , battuto sabato 2-1 con una doppietta del solito Lapadula . La squadra di Ranieri al pari dei ducali aveva chiuso la regular season con 60 punti ma al quarto posto si sono piazzati Vazquez e compagni in virtù degli scontri diretti favorevoli: 1-1 alla Unipol Domus, 2-1 per il Parma al Tardini il 22 aprile scorso.

Cagliari-Parma, fai il tuo pronostico

Cagliari, più Goal che No Goal

Il 2-1 al Venezia è stato il nono in stagione per il Cagliari, risultato esatto che con 9 uscite risulta il più gradito ai sardi davanti all'1-1 che conta 7 apparizioni. La squadra di Claudio Ranieri si fa poi notare per l'assenza della somma gol 4 nelle partite giocate in casa mentre il Parma di Pecchia nelle 19 trasferte giocate non ha mai fatto registrare la somma gol 3.

Le due squadre arrivano a questa sfida con una serie di risultati positivi alle spalle. Il Cagliari ne ha vinte cinque consecutive segnando una media di due gol a partita. Il Parma è imbattuto da otto gare, sei vittorie e due pareggi. Se l'Under 2,5 svetta sull'Over nel ruolino di marcia delle due squadre, in fatto di Goal/No Goal il Cagliari preferisce il primo a differenza del Parma, che ha regalato il No Goal 26 volte su 38.

Per le quote è piuttosto probabile che le due compagini possano andare a segno, il Goal si gioca a 1.70 mentre il No Goal vale un raddoppio.

Per chiudere, un'ultima annotazione statistica. Con il Parma in campo nessun incontro è mai terminato con l'1 a metà gara e il pareggio al 90'. Tradotto, nessun "parziale/finale 1/X".