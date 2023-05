Pronostico Ankaragucu-Galatasaray, le statistiche del match

ll campionato turco va avanti e al momento vede in testa alla classifica il Galatasaray con 79 punti. La squadra allenata da Okan Buruk dopo aver battuto per 2-0 il Sivasspor si appresta a giocare sul campo dell’ Ankaragucu . L’undici giallonero nonostante sia posizionato in 12ª posizione è riuscito a rimanere imbattuto nelle precedenti 5 gare interne del torneo (le “ Iene ” nel dettaglio hanno fatto registrare tre vittorie con Alanyaspor , Istanbulspor e Giresunspor e due pareggi contro il Kasimpasa e Antalyaspor ). Mauro Icardi e soci in trasferta viaggiano a gonfie vele, il Galatasaray nelle 16 sfide disputate lontano dal “ Nef Stadium ” ha conquistato i 3 punti in 11 occasioni (2 pareggi e 3 sconfitte nelle restanti 5 trasferte).

Fai ora i tuoi pronostici!

Molte reti in vista, scopri il pronostico

Le quote pendono tutte dalla parte del club giallorosso, la possibile vittoria del Galatasaray moltiplica la posta per circa 1.50 mentre la doppia chance 1X è in lavagna a circa 2.40. L’Ankaragucu davanti al proprio pubblico segna e subisce mediamente 1,37 reti a partita. Il Goal al triplice fischio dell’arbitro è un’opzione proposta a 1.56. All’Eryaman Stadium non si può di certo escludere l’Over 2,5, esito centrato dal Galatasaray per ben 4 volte nelle precedenti 5 trasferte di campionato.