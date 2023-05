Pronostico Pordenone-Lecco, quote ok per i padroni di casa

L'obiettivo del Pordenone è molto chiaro: amministrare il vantaggio acquisito nel match d'andata (vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Lecco ) per strappare il pass valido per le semifinali playoff del torneo. La compagine friulana nella regluar season ha fatto registrare ben 9 vittorie, 7 pareggi e soltanto 3 sconfitte davanti al proprio pubblico mentre l' undici lombardo in trasferta ha regalato ai suoi tifosi 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Per quanto riguarda i gol segnati e subiti il Pordenone in casa vanta 27 reti all'attivo e 15 al passivo mentre il Lecco fuori ha realizzato 18 gol subendone 30.

Il Pordenone dal 6 novembre in poi (5-0 proprio contro il Lecco) non è più riuscita a realizzare più di due gol nei match disputati all'Omero Tognon. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 2.05 ma se si vogliono correre meno rischi si può provare la "combo" 1X più Under 4,5 al 90'.