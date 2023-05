Brescia-Cosenza, un pronostico a quota 2.35

In partite come i playout anche un episodio può fare la differenza e in Cosenza-Brescia è stato favorevole ai calabresi: il colpo di testa di Marco Nasti ha regalato ai calabresi il primo round dello spareggio salvezza di Serie B . Il ritorno è in programma al Rigamonti , con il Brescia di Gastaldello costretto a vincere almeno con un gol di scarto per pareggiare i conti (e andare ai supplementari).

Brescia-Cosenza, fai il tuo pronostico

Per le quote Gastaldello favorito

Il terzo tentativo è stato quello buono. Nei due precedenti stagionali il Cosenza aveva prima pareggiato 1-1 in casa (0-0 al riposo) e poi perso 2-1 al Rigamonti contro il Brescia (altro 0-0 parziale). Quel 2-1 ha fatto registrare l'unico Over 2,5 per i lupi rossoblù nelle loro ultime undici partite giocate.

Al Marulla invece Cosenza e Brescia hanno centrato il loro 25° Under 2,5 in campionato (regular season+playoff), facendo pendere l'ago della bilancia dalla parte del No Goal che ora "conduce" per 20 a 19 sul Goal.

Al Brescia il compito di vincere l'incontro trovando quei gol che hanno latitato nel corso del torneo cadetto. Le Rondinelle in 19 gare interne hanno realizzato 17 gol: peggio ha fatto solo il Benevento (ultimo) con 16. Di contro il Cosenza risponde con peggior attacco e rendimento esterno del campionato, importante quindi per i calabresi aver acquisito un vantaggio in vista del secondo round.

Cosa dicono le quote? Che il Brescia può bissare la vittoria dello scorso 1° maggio sul Cosenza, il segno 1 paga doppio mentre il 2 può arrivare fino... a 4.

La sensazione è che, a prescindere dal risultato del match, il Brescia possa segnare (al 90') una o due reti. Tale opzione è offerta a 1.55 mentre merita un minimo di considerazione l'ipotesi "Squadra 1 o Squadra 2 segna esattamente 2 gol" a quota 2.35.