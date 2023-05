Stoccarda-Amburgo, ecco il pronostico e le quote dell'incontro

Minuto 92 della sfida Ragensburg-Heidenheim , sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa l' Amburgo è pronto a festeggiare il ritorno in Bundesliga grazie all'1-0 inflitto al Sandhausen . Minuto 99, all'Hardtwaldstadion cala il gelo, Amburgo costretto a disputare lo spareggio promozione contro lo Stoccarda a causa dell'incredibile rimonta dell' Heidenheim nel recupero del secondo tempo (2-3).

Lo Stoccarda in questa stagione davanti al proprio pubblico ha fatto registrare 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte (23 reti all'attivo e 22 al passivo) mentre l'Amburgo ha chiuso al 3° posto la 2.Bundesliga con 30 punti conquistati in trasferta (9 vittorie, 3 pareggi e 5 ko).

Amburgo, voglia di riscatto

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei "Die Schwaben" (il segno 1 moltiplica la posta per 1.70) che però dovranno fare attenzione a non sottovalutare un Amburgo che farà di tutto per indirizzare fin da subito il doppio confronto sui binari giusti. Il Goal al termine dei primi 90 minuti è in lavagna mediamente a 1.56.