Pronostico Psg-Clermont, per le quote è sfida senza storia

Ultima fatica per il Psg che scende in campo con quattro lunghezze di vantaggio sul Lens (secondo) e che quindi ha già potuto festeggiare la conquista del titolo di Campioni di Francia . In questi novanta minuti di gioco conclusivi i parigini riceveranno il Clermont che ha disputato un’ottima stagione (è settimo, a ridosso delle prime) ma che, a questo punto, non ha più nulla da chiedere al campionato .

Psg-Clermont, fai il tuo pronostico

Esito Goal da provare, ecco quanto paga

Da un lato questo potrebbe essere un elemento di appagamento che non fornisce troppi stimoli oppure, al contrario, potrebbe regalare l’opportunità di giocare un match senza ansie e preoccupazioni contro la prima della classe.

Per le quote però non sembra esserci storia (l’1 viene offerto ad una quota irrisoria, pari circa a 1.24) ma il “Goal”, come abbinamento o alternativa, ci potrebbe anche stare. Almeno una rete per parte in questo match paga 1.65.