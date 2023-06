Roma-Spezia, quote e pronostico del match

Vincere per avere la certezza di partecipare alla prossima edizione dell' Europa League . È questo l'obiettivo di una Roma che si trova posizionata al 6° posto della classifica a quota 60 punti. All' Olimpico arriva uno Spezia che invece non è ancora del tutto salvo, ai liguri basterà chiudere la stagione con un punto in più del Verona (impegnato al " Meazza " contro il Milan ) per evitare lo spareggio salvezza e festeggiare la permanenza in Serie A .

La Roma nelle precedenti 7 giornate di campionato ha fatto registrare solamente 4 pareggi e 3 sconfitte ma dopo aver perso a Budapest contro il Siviglia proverà senza dubbio a vincere per salutare al meglio un pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno durante tutta la stagione. I giallorossi in casa viaggiano a una media di 0,77 reti subite a partita quindi per lo Spezia non sarà di certo semplice trovare la via del gol.

Fai ora i tuoi pronostici!

Le quote pendono dalla parte di giallorossi

Lo Spezia la scorsa settimana ha perso per 4-0 in casa contro il Torino mentre nelle precedenti due trasferte del torneo i bianconeri non sono riusciti a segnare né sul campo della Cremonese (2-0) né al "Via del Mare" contro il Lecce (0-0). La possibilità che la squadra allenata da Leonardo Semplici riesca a realizzare un gol contro la Roma si gioca a 1.45.

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del club giallorosso, il segno 1 paga doppio mentre il "2" è in lavagna mediamente a 3.75. La Roma potrebbe accusare un po' di stanchezza, da non escludere la "combo" 1X più Goal al termine del secondo tempo.