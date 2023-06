Pronostico e statistiche di Milan-Verona: entrambe a segno a 1.80

Allo stadio " Meazza " va in scena il confronto tra un Milan che ha già strappato il pass per la prossima Champions League e un Verona che sta ancora lottando per non retrocedere.

Per le quote la squadra di Stefano Pioli parte favorita a circa 1.80 ma motivazioni alla mano non si può di certo escludere la possibilità di vedere l'Hellas andare a segno per 1 o 2 volte in questo incontro (il Multigol Ospite 1-2 è offerto a 1.65).

Le statistiche dei rossoneri, scopri il pronostico

Il Milan in questa stagione ha incassato 19 reti nelle 18 gare disputate davanti al prorpio pubblico, un numero di gol subiti che ha permesso all'esito Goal di rispondere "presente" in ben 11 occasioni. Entrambe le porte violate al 90' si giocano a 1.80 mentre la multi chance "Goal o Over 2,5" moltiplica la posta mediamente per 1.50.