Pronostico Amburgo-Stoccarda, Svevi a un passo dalla salvezza

In Bundesliga c'è ancora un verdetto in ballo, decisivo il match di ritorno dello spareggio salvezza tra Amburgo e Stoccarda . Giovedì la gara d'andata non ha avuto storia: netto successo per 3-0 dello Stoccarda (che ha anche sbagliato un penalty nel primo tempo). La terza classificata in seconda divisione tedesca deve quindi compiere un'impresa per soffiare il posto agli Svevi, terz'ultimi in Bundesliga al termine della stagione regolare.

Ambugo-Stoccarda, fai il tuo pronostico

I consigli per le scommesse

Vero che il ruolino di marcia interno dell'Amburgo (in campionato) non è male: 11 vittorie, 3 pareggi e 3 ko, tenendo presente però che si tratta di una seconda divisione. Vale la pena segnalare che lo Stoccarda ha chiuso il campionato tedesco col maggior numero di Over 2,5 in trasferta: 13 su 17. L'Amburgo ha chiuso 11 delle 17 partite casalinghe disputate con almeno tre reti totali.

Per le quote è all'orizzonte un altro match "movimentato", l'Over 2,5 è offerto a 1.60 mentre l'Under sale a 2.20. Almeno una rete segnata in ciascuno dei due tempi (Over 0,5 1°tempo+Over 0,5 2° tempo) vale 1.50, a 1.82 invece la combo Goal+Over 2,5.