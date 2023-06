Allsvenskan, 11ª giornata: il pronostico di Varberg-Hacken

Oltre a Malmo-Degerfors c'è un altro posticipo dell'11ª giornata di Allsvenskan . I campioni in carica dell' Hacken fanno visita all'ultima della classe, il Varberg . Numeri impietosi con il fanalino di coda del torneo: zero vittorie (unica squadra ancora al palo), 5 pareggi e 5 ko.

Varberg-Hacken, fai il tuo pronostico

Hacken, che attacco!



L'Hacken ha segnato 29 gol in 11 partite, non sorprende quindi che la maggior parte dei suoi incontri (8) abbiano fatto registrare l'Over 2,5. Il Varberg ha già affrontato le due principali antagoniste dell'Hacken nella lotta per il titolo: buono lo 0-0 con l'Elfsborg, disastro totale contro il Malmo: 0-6.

Inevitabile che le quote siano orientate verso il 2, offerto a 1.40. La storia degli scontri diretti tra queste due squadre fa emergere un netto predominio di esiti Goal, che nell'occasione è valutato circa 1.70.

Per una giocata un po' più fantasiosa è da suggerire il Multigol 1-2 1° tempo+Multigol 1-3 2° tempo a quota 1.90.