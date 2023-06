Gollo-Predictor: presa quota 17,50

Gli oltre 60.000 iscritti sulla piattaforma for Fun sono divenuti fedeli lettori di Gollo-Predictor, l'algoritmo che nel 2022 si era presentato quadruplicando il bankroll e vincendo la classifica Palinsesto e che quest'anno si ripete trasformando 100.000 crediti in oltre 600.000.

Nell'ultima giornata di Serie A, le schede di Gollo avevano consigliato il Segno 1 in Atalanta-Monza, Osimhen marcatore in Napoli-Samp, la vittoria della Juve a Udine, il GOAL in Lecce-Bologna, il Segno 1 in Milan-Verona e l'1X in Roma-Spezia.

La quota a 17,50 ha premiato i followers del canale Telegram che iniziano la classifica palinsesto di Giugno con un grande vantaggio di crediti per accedere al Montepremi da 40.000€.

Ricordiamo che Gollo-Predictor è sia sul canale Telegram sia sulle pagine dell'APP tuttosport.fun

Il grande Tennis, il Basket e il Calcio dei mesi estivi saranno tema di analisi già nei prossimi giorni.

Buon Divertimento