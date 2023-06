Fase a gironi di Copa Libertadores, il pronostico di Boca-Colo Colo

Quinta giornata della fase a gironi di Copa Libertadores . Nel gruppo F il Boca Juniors ha 7 punti come il Pereira (Colombia), a 5 c'è il Colo Colo , chiude il Monagas (Venezuela) a 2. Una vittoria permetterebbe agli argentini di staccare il pass per gli ottavi con 90 minuti d'anticipo.

Boca-Colo Colo, fai il tuo pronostico

Cileni abbonati all'Under 2,5

Un mese fa il Boca ha vinto 2-0 a Santiago del Cile con reti di Advincula e Villa. L'opera va completata a Buenos Aires dove gli Xeneizes,nelle ultime sei partite giocate tra campionato e Libertadores hanno puntualmente centrato la combo No Goal+Under 2,5. Per i cileni del Colo Colo poker di Under 2,5 in Copa Libertadores.

Per le quote è ancora possibile uno scenario con almeno una porta inviolata e allo stesso tempo massimo due reti totali. Con riferimento all'1X2 finale è l'1 del Boca il segno che mette d'accordo i bookie: l'offerta è intorno all'1.50, il segno 2 può superare quota 6.