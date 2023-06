Alianza Lima-Atletico Mineiro, ecco il pronostico del match

L'Atletico Mineiro vola in Perù per cercare, in caso di sconfitta o pareggio dell'Athletico Paranaense, di conquistare il primo posto del gruppo G della Copa Libertadores. L'Alianza Lima nelle prime due gare disputate in casa ha fatto registrare prima un pareggio per 0-0 con l'Athletico Paranaense e poi una sconfitta per 2-1 contro il Libertad.