Calciomercato Juve, dove giocherà Di Maria? Le quote dicono...

Ieri è arrivata via Social l’ufficialità dell’addio di Angel Di Maria alla Juventus. E adesso, dove giocherà il Fideo? Per i bookie potrebbe trattarsi di un tuffo nel passato, in quel Benfica che fu il primo club europeo a lanciarlo nel grande calcio. L’ipotesi che entro il 31 agosto Di Maria sia ufficialmente un giocatore del Benfica vale 2.25. L’ipotesi Inter Miami, quindi nella MLS americana, si gioca a 3.50 mentre una qualsiasi squadra araba renderebbe 6 volte la posta.