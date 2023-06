Pronostico Cagliari-Bari, per le quote Ranieri favorito su Mignani

I playoff di Serie B stanno regalando emozioni a raffica. In finale ci sono loro, il Cagliari di Ranieri e il Bari di Mignani, rispettivamente quinto e terzo al termine della regular season . I sardi nel turno preliminare hanno fatto valere la legge della Unipol Domus contro il Venezia (2-1), sempre in Sardegna hanno battuto 3-2 il Parma per poi pareggiare 0-0 al Tardini . Il Bari l'ha spuntata sull'ostico Sudtirol grazie all'1-0 del San Nicola che ha pareggiato lo 0-1 del Druso : pugliesi avanti per il miglior piazzamento in campionato .

Cagliari-Bari, fai il tuo pronostico

Altro Under 2,5? Ecco la quota

Sembra appartenere ad un'epoca lontana quello 0-1 firmato Cheddira del 17 settembre. Uno dei due ko interni del Cagliari in campionato: già, ma senza Ranieri in sella. Il tecnico romano ha cambiato volto a singoli e squadra, capace di ribaltare il Parma nel turno precedente grazie ad un secondo tempo da applausi.

I sardi hanno giocato ben 41 partite totali in Serie B, l'Under 2,5 si è visto 24 volte e il parziale/finale X/X risulta il più frequente con 12 uscite.

Il Bari ha perso cinque volte in trasferta, considerando lo 0-1 incassato dal Sudtirol. Anche i Galletti sono abbonati all'Under 2,5 e i due precedenti stagionali non smentiscono la "regola".

Per il Cagliari è importante vincere questa sfida visto che al San Nicola, complice il fattore ambientale, passare non sarebbe impresa semplice. Le quote danno fiducia all'undici di Ranieri, su Cplay e Begamestar l'1 vale 1.87, il pareggio paga 3.49 mentre il 2 si gioca a 4.49. I bookie Better e Goldbet propongono l'1 a 1.85, il segno X a 3.40 e il 2 del Bari a 4.50.

Come detto l'Under 2,5 è nelle corde di Ranieri e Mignani, un match con massimo due reti è bancato a 1.65 mentre l'Over 2,5 oscilla tra 2.10 e 2.20.