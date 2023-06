Pronostico Shamrock-UC Dublino, match di Premier Division

La Premier Division irlandese è approdata alla 20ª giornata. Lo Shamrock, vincitore degli ultimi tre titoli nazionali, ha 4 punti di vantaggio sulla coppia formata da Derry City e St. Patrick’s. Difficile che le rivali possano rosicchiare punti alla capolista proprio in questo turno, visto che lo Shamrock riceve l’UC Dublino ultimo in classifica.

Shamrock-UC Dublino, fai il tuo pronostico

Terzo precedente, i primi due...

Numeri impietosi con il fanalino di coda della Premier Division: una sola vittorie, tre pareggi e ben quindici ko nelle 19 partite giocate. Non solo, tra Shamrock e UC Dublino c'è già un doppio precedente in questo campionato, andato in archivio con un doppio 3-0 in favore della squadra campione in carica d'Irlanda. Alla luce di questo dato è da tenere d’occhio la combo 1+Multigol 3-5 in lavagna a 1.60.

Dunque, in vista una vittoria netta per lo Shamrock che, al pari dell'UC Dublino, non ha ancora mai fatto registrare l'esito "Altro" con riferimento al risultato esatto. Prima o poi...