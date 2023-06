Allsvenskan, il pronostico di Hammarby-Brommapojkarna

Riflettori puntati sull' Allsvenskan , il principale campionato di calcio svedese. La 12ª giornata prende il via venerdì con l'anticipo Hammarby-Brommapojkarna . Gli ospiti, promossi lo scorso anno dalla seconda divisione, stanno davvero ben figurando e dopo un difficile impatto con la categoria (tre sconfitte di fila in apertura) nelle successive otto giornate sono letteralmente sbocciati: 6 vittorie , un pareggio e una sconfitta. Un bel biglietto da visita da recapitare a un Hammarby che invece non se la passa benissimo.

I consigli: Goal oppure...

Solo una vittoria all'attivo per l'Hammarby negli ultimi otto match di campionato, ottenuta contro il Djurgarden quarto in classifica. Da un punto di vista statistico è curioso rilevare come l'Hammarby non abbia ancora centrato la somma gol 1 e la somma gol 3 nelle prime 12 partite giocate.

I bookie sono convinti che la voglia di riscatto da parte dei padroni di casa sarà convertita in tre punti, riportando quindi sulla terra la matricola terribile. Più che il segno 1 fisso, però, convince di più il Goal oppure la combo 1X più Multigol 1-3.