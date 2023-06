Liga Profesional, analisi e quote di Independiente-Sarmiento

Al “ Libertadores de América ” va in scena la sfida tra l’ Independiente e il Sarmiento . I “ Diavoli Rossi ” non stanno di certo disputando una stagione entusiasmante, con 18 reti all’attivo e 23 al passivo il club di Avellaneda ha vinto soltanto 3 volte nelle prime 19 giornate di campionato. L’ Independiente non ha mai perso nelle precedenti 4 gare giocate in casa (1-1 con il Racing Club, 2-0 con il Belgrano, 2-1 con il Tigre e 1-1 con il Lanus) ma con soltanto 10 punti conquistati in 10 gare (2 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte) vanta il terzo peggior rendimento interno del torneo.

Esito in controtendenza

Il Sarmiento dopo il “2-1” subito sul campo del Lanus non si è più fermato riuscendo a totalizzare 10 punti nelle successive 6 partite di campionato. Nel dettaglio i biancoverdi hanno prima pareggiato per 1-1 contro il Godoy Cruz e poi hanno sempre fatto registrare il No Goal contro Central Cordoba (1-0), Union Santa Fe (2-0), Huracan (0-0), Gimnasia La Plata (0-0) e Newell’s Old Boys (0-0). In questo incontro il Goal in controtendenza raddoppia mediamente una qualsiasi puntata mentre il Multigol 1-3 è proposto a circa 1.35.