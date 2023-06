Liga Profesional, ecco il pronostico di Platense-Tigre

La sfida in programma al " Ciudad de Vicente López " di Buenos Aires si preannuncia molto equilibrata. Da una parte c'è il Platense che attualmente in campionato vanta 23 punti in 19 gare e dall'altra c'è il Tigre di Retegui che insegue ad una lunghezza di distanza.

Il ruolino di marcia interno dei "Los Calamares" recita 4 vittorie (3 nelle ultime 5), 4 pareggi e 2 sconfitte condite da 13 reti realizzate e 10 subite (il Platense è riuscito a mantenere la propria porta inviolata in 5 delle ultime 6 gare interne del torneo). Il Tigre in trasferta non vince dal lontano 25 febbraio, un 2-0 inflitto al Belgrano a cui hanno fatto seguito soltanto 3 pareggi e 4 sconfitte (i rossoblù nelle restanti 3 trasferte di campionato hanno fatto registrare 2 vittorie e 1 pareggio).

Il "ruggito" del Tigre, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa. Il segno 1 al termine del secondo tempo si gioca a circa 2.60 (il vantaggio del Platense all'intervallo regala un moltiplicatore pari a 3.40) mentre il successo degli ospiti è in lavagna mediamente a 2.70. Tigre chiamato a reagire dopo i recenti risultati ottenuti in trasferta, può starci il Multigol Ospite 1-2 a 1.60.