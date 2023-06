Pronostico Uruguay-Italia, la finale dei Mondiali Under 20

L'urlo di Pafundi , match winner contro la Corea del Sud , è l'urlo di gioia dell' Italia Under 20 che a La Plata (Argentina) si gioca il titolo di Campione del Mondo contro i pari età dell' Urugua y. Per i sudamericani è la terza finale nella storia, un traguardo raggiunto con la "rinomata" solidità difensiva : solo tre gol al passivo nelle sei gare disputate nel torneo, tutti incassati dall'Inghilterra nella fase a gironi . Inghilterra che invece gli Azzurrini hanno battuto negli ottavi di un percorso entusiasmante che ha visto cadere, al cospetto di Casadei e compagni, nazionali del calibro di Brasile e Colombia (che le quote davano entrambe favorite contro l'Italia ).

Uruguay-Italia Under 20, fai il tuo pronostico

Azzurri favoriti, scopri il consiglio

L'Uruguay in semifinale ha battuto la rivelazione Israele e non è eresia dire che sul suo cammino non ha incrociato vere e proprie corazzate. L'impegno resta ovviamente duro per i ragazzi di Carmine Nunziata, stavolta davanti sulle lavagne dei principali bookmaker. Il segno 2 al 90' vale circa 2.20, l'1 paga 3.15. Visto l'avversario e la posta in palio non è sbagliato ipotizzare un match da Under 2,5, opzione offerta a 1.75.