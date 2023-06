Liga Profesional, il pronostico di Newell's-Union Santa Fe

La Liga Profesional argentina sta sfornando, una dopo l'altra, le partite della 20ª giornata . Tra queste, Newell's Old Boys-Union Santa Fe . La squadra del Gringo Gabriel Heinze (ex Roma) sta volando in Copa Sudamericana dove ha staccato il pass per gli ottavi con una giornata d'anticipo centrando 5 vittorie nelle prime 5 gare. Decisivo il recente 2-1 rifilato ai brasiliani del Santos . In campionato , però, la Lepra deve risalire la china verzo la zona coppe: per farlo dovrà battere l' Union Santa Fe , che in classifica naviga nei bassifondi ma è reduce da tre vittorie di fila senza gol al passivo che lo "annunciano" quindi in netta ripresa.

Newell's Old Boys-Union Santa Fe, fai il tuo pronostico

Al Newell's i favori del pronostico

Partita molto interessante quella del Marcelo Bielsa. Qui il Newell's ha vinto sei volte, incassando un solo gol che è costato l'unico ko rimediato dal River Plate. Dunque, a Rosario il Newell's è un avversario temibile per chiunque. Per i bookmaker i rossoneri pretendono i favori del pronostico, la quota per il segno 1 è di circa 1.95. Un premio comunque abbastanza alto perchè come detto l'Union si è messo a macinare punti.

Da segnalare che in casa il Newell's non ha ancora visto l'Over 2,5 e non è tutto: considerando anche la scorsa stagione, nelle sue ultime 17 partite casalinghe ufficiali è sempre uscito l'esito No Goal.

Ennesimo match poco spettacolare in vista? Un'opzione da tener presente è Multigol 1-2, valutata circa 1.70.