Campionato argentino, il pronostico e le statistiche di Atletico Tucuman-Godoy Cruz

La 20ª giornata della Liga Profesional sta per terminare. Allo stadio " Monumental Jose Fierro " l' Atletico Tucuman dopo aver perso in trasferta contro il Lanus (2-1) si appresta a ricevere un Godoy Cruz che nelle precedenti 10 gare di campionato ha perso soltanto una volta sul campo del Newell's Old Boys .

L'Atletico Tucuman nelle prime 9 partite disputate davanti al proprio pubblico ha conquistato i 3 punti soltanto in due occasioni (1-0 sia contro il Banfield che contro l'Arsenal Sarandi), un ruolino di marcia piuttosto altalenante che ha portato l'undici biancoceleste a far registrare 4 pareggi e 3 sconfitte nei restanti 3 incontri casalinghi. Da sottolineare però che l'Atletico Tucuman sia riuscito a segnare esattamente un gol in 7 di queste 9 gare.

Il Godoy Cruz vanta in classifica ben 11 punti in più dell'Atletico Tucuman ma in trasferta ha fatto registrare soltanto 3 vittorie, 2 pareggi e ben 5 sconfitte (il Godoy Cruz ha realizzato solo 7 reti su 22 lontano dai lidi amici).

Nonostante l'enorme divario in classifica per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 si trova in lavagna a 2.55 mentre il "2" paga mediamente 2.75.

L'Under 2,5, esito centrato dal Godoy Cruz nelle precedenti 4 trasferte di campionato, moltiplica la posta per 1.65 mentre il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.55. Per chi vuole alzare il coefficiente di difficoltà intriga ancora una volta la "Somma Gol Casa 1" a 2.55.