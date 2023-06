Quote e pronostico di Olanda-Croazia, De Ligt e compagni favoriti

Tempo di Nations League, a Rotterdam va in scena la prima semifinale della Final Four. L'Olanda riceve la Croazia terza classificata all'ultimo Mondiale, entrambe le nazionali hanno subìto gli stessi gol (6) nel girone ma gli Oranje hanno segnato 14 reti contro le 8 dei croati. Olanda che con cinque vittorie e un pareggio ha staccato il Belgio mentre la Croazia ha saputo lasciarsi alle spalle la Danimarca e la... controfigura della Francia, protagonista di una pessima Nations League.

Olanda-Croazia, fai il tuo pronostico

Quattro Over 2,5 di fila per l'Olanda

Nelle ultime venti partite giocate, considerando solo i 90 regolamentari, l'Olanda ha perso solo contro la Francia nelle qualificazioni agli Europei. Prendendo in esame per omogeneità di dati le ultime venti della Croazia, si registrano due ko (entrambi per 3-0) contro Austria e Argentina. Dunque, sono due nazionali che difficilmente abbassano la testa.

L'Olanda ha alle spalle quattro Over 2,5 di fila, per la Croazia poker di Multigol 2-3 a referto.

Sulle lavagne dei bookmaker è l'Olanda a godere dei favori del pronostico, l'1 vale circa due volte la posta. Si può dare un pizzico di fiducia in più alla nazionale di casa, pur senza tagliare fuori una Croazia sempre ostica da superare per chiunque. L'opzione in evidenza è una combo, 1X più Over 1,5.