Qualificazioni Europei, statistiche e pronostico di Finlandia-Slovenia

Vigilia di qualificazioni a Euro 2024 . La prima gara della terza giornata della fase a gironi, in ordine temporale, va in scena venerdì (ore 18) a Helsinki. Il match del gruppo H tra Finlandia e Slovenia vede sfidarsi gli scandinavi, a quota 3 punti dopo i primi 180 minuti, e la capolista del girone a sei che ha battuto Kazakistan e San Marino segnando due reti in ciascun incontro.

Slovenia imbattuta da otto partite consecutive

La Finlandia si è arresa al debutto in casa della Danimarca, che però ha dovuto lottare fino agli ultimi minuti per trovare il doppio guizzo dell’atalantino Rasmus Hojlund e andare in fuga sul definitivo 3-1. Successivamente, i finlandesi hanno espugnato Belfast per 1-0. Va da sè che con tre punti Pukki e compagni aggancerebbero l’attuale capolista del girone H.

In sette delle ultime otto partite giocate dalla Finlandia è uscito l’Under 2,5, otto come i risultati utili consecutivi collezionati dalla Slovenia. Poche reti in vista? Interessante l’opzione 1X+Under 3,5 in lavagna a 1.65.