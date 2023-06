Pronostico Gibilterra-Francia, risultato esatto: "Altro" a 1.70

La Nazionale transalpina dopo aver conquistato 6 punti su 6 nelle prime due gare valide per la qualificazione ad Euro 2024 (4-0 a Parigi contro l'Olanda di Ronald Koeman e 1-0 a Dublino contro l'Irlanda) può senza dubbio ripetersi sul campo di Gibilterra.

La Nazionale guidata dal tecnico Julio Cesar Ribas Vlahovic è uscita sconfitta sia dal match d'esordio contro la Grecia (3-0) che nel successivo incontro disputato a Rotterdam contro l'Olanda (3-0).

Fai ora i tuoi pronostici!

Per le quote non c'è partita, scopri il pronostico

Gibilterra ha perso ben 9 delle ultime 10 gare ufficiali disputate. Lo scenario che vede la Francia vincere questa partita è proposta soltanto a 1.01 (la vittoria di Gibilterra è proposta addirittura a 100 mentre la doppia chance 1X regala una quota pari a 37.80). Sulla carta quindi non c'è storia, con riferimento al risultato esatto l'opzione "Altro" (transalpini a segno per 5 o più volte) si trova in lavagna a circa 1.70. Per chi vuole correre meno rischi c'è l'Over 1,5 primo tempo che moltiplica una qualsiasi puntata per 1.45.