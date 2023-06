Norvegia-Scozia, quote, statistiche e pronostico: segna Haaland?

La Scozia è l'inaspettata capolista del gruppo A delle qualificazioni ai prossimi Europei in Germania . Nelle prime due giornate la "Tartan Army" ha battuto Cipro (3-0) e Spagna (2-0) con un assoluto protagonista: Scott McTominay . Nelle fila della Norvegia (pari esterno contro la Georgia, ko per 3-0 in Spagna) invece si è sentita l'assenza di Erling Haaland , neo Campione d'Europa con il suo Manchester City .

Norvegia-Scozia, fai il tuo pronostico

La Norvegia parte favorita

La Norvegia non è solo Haaland. Da Ostigard a Odegaard, passando per il romanista Solbakken e Sorloth: sono tanti i giocatori che possono dare un contributo importante in questo torneo, a partire dalla prima gara casalinga. Una gara che la Norvegia deve vincere per non lasciar scappare le due battistrada.

I presupposti per far bene ci sono visto che gli scandinavi hanno perso solo una delle ultime dieci partite casalinghe, contro la Serbia di Vlahovic in Nations League. In lavagna la Norvegia parte favorita a quota 2, la Scozia rincorre a 3.65.

E Haaland? Uno sguardo alla sua quota da marcatore "anytime", che è pari a 1.80. L'offerta sale a 3.85 per l'opzione "Haaland primo marcatore".