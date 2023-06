Scommesse Nations League, ecco il pronostico di Olanda-Italia

Nations League , un' Italia reduce dalla sconfitta con la Spagna per 2-1 (il gol vittoria delle " Furie Rosse " è stato realizzato da Joselu al 43° minuto del secondo tempo) si appresta a sfidare l' Olanda al " De Grolsch Veste " di Enschede . La sfida mette in palio la medaglia di bronzo, un terzo posto che gli Azzurri sono già riusciti a centrare nell'edizione 2020/2021.

L'Olanda di Ronald Koeman giovedì scorso ha perso l'impegno con la Croazia ai tempi supplementari (2-4). Il match andato in scena al "De Kuip" al novantesimo era terminato sul punteggio di 2-2 e aveva regalato, come successo anche in Spagna-Italia, almeno una rete in entrambi i tempi di gioco.

Show in vista

Il confronto tra Olanda e Italia si preannuncia molto equilibrato. Le quote pendono leggermente dalla parte degli "Oranje" che nel corso dei 90 minuti proveranno anche a sfruttare il fattore campo per aggiudicarsi l'incontro. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro paga mediamente 2.30 mentre il segno 2 moltiplica la posta per circa 3.05. Gli esiti "Goal" e "Over 2,5" sono proposti rispettivamente a 1.62 e 1.74 mentre la "combo" che li lega raddoppia una qualsiasi puntata.