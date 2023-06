Qualificazioni Europei: quote e statistiche di Bulgaria-Serbia

In testa alla classifica del gruppo G c'è la Serbia di Dragan Stojkovic . Le " Aquile Bianche " nelle prime due giornate valide per le qualificazioni europee hanno prima battuto la Lituania per 2-0 allo Stadion Rajko Miti? di Belgrado (a segno Dusan Tadic nel primo tempo e Dusan Vlahovic nella ripresa) e poi hanno superato sempre per 2-0 il Montenegro allo Stadion Pod Goricom di Podgorica (doppietta di Dusan Vlahovic negli ultimi 12 minuti più recupero della ripresa).

Risultati alla mano si nota subito come la Serbia nelle precedenti 6 gare disputate (amichevoli comprese) ha sempre realizzato almeno due reti. Nel dettaglio la Nazionale balcanica dopo aver perso per 2-0 con il Brasile ha trovato per 14 volte la via del gol (2,33 reti di media realizzate a partita).

La Bulgaria padrona di casa nonostante abbia disputato una gara in più dei serbi non è ancora mai riuscita a vincere e con un solo punto all'attivo (1-1 con la Lituania) è posizionata al penultimo posto della classifica del gruppo G.

Serbia favorita al novantesimo

Le quote pendono tutte dalla parte della Nazionale allenata da Dragan Stojkovic. Il segno 2 paga mediamente 1.50 mentre la doppia chance 1X si gioca a circa 2.65. La Serbia non ha subito gol nelle prime due gare del gruppo G, il Goal in controtendenza moltiplica la posta per 2.07. Piacciono sia la "combo" X2+Over 1,5 in lavagna a 1.45 che il Multigol Ospite 2-4 a 1.60.