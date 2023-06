Pronostico Scozia-Georgia, ecco le quote dell'incontro

All'Hampden Park di Glasgow una Scozia capolista del gruppo A con 9 punti conquistati nelle prime tre partite valide per l'accesso agli Europei del 2024 ospita una Georgia seconda a quota 4. Kenny McLean e compagni sono riusciti ad inanellare tre vittorie di fila contro Cipro (3-0), Spagna (2-0) e Norvegia (2-1) mentre la Nazionale guidata in avanti dalle giocate di Khvicha Kvaratskhelia ha prima pareggiato per 1-1 con la Norvegia e poi ha battuto per 2-1 il Cipro.